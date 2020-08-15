Сильная жара вызвала отключение электроэнергии по всей Калифорнии

Сильная многодневная жара вызвала отключение электроэнергии по всей Калифорнии. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что отключение электроэнергии спровоцировало перегруженность энергосистемы штата.

Около 18.30 в пятницу, 14 августа, независимый системный оператор Калифорнии, отвечающий за электросеть штата, объявил об аварийной ситуации 3-го этапа, подобное произошло впервые с 2001 года.

По данным одной их местных компаний, без электроэнергии остались около 300 000 клиентов как в Северной, так и в Южной Калифорнии. Однако к 22.00 пятницы, 14 августа, электричество было восстановлено по всему штату.

Ожидается, что на следующей неделе температура в некоторых частях штата повысится до +40ºC.