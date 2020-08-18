Сингапур расширил список стран для транзита через местный аэропорт

Власти Сингапура расширили список стран, при полетах из которых можно совершать транзитную остановку в городе-государстве, не покидая аэропорт. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении национального перевозчика Singapore Airlines, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в данный список были включены государства Юго-Восточной Азии - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и Малайзия", - уточняется в заявлении. "Пассажиры могут воспользоваться услугами авиакомпаний, входящих в группу Singapore Airlines - SilkAir и Scoot", - отмечается в сообщении.

Ранее транзит был разрешен при перелетах из Австралии, Италии, Китая и Швейцарии. Несмотря на то, что власти с 2 июня разрешили транзит через аэропорт Чанги, реализация началась частично и только для одной компании. Полный запрет на транзит был введен здесь с 23 марта, тогда же был практически приостановлен въезд в страну иностранцев. В настоящее время возвращаться в республику могут только местные граждане, а также иностранцы, имеющие статус постоянного жителя или разрешений на работу.