Число умерших от коронавируса в России превысило 104 тыс. человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 944 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 675 153.

За последние сутки от коронавируса умерли 398 человек. Число умерших от коронавируса достигло 104 398.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.