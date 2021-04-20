Турция начинает вакцинацию от COVID-19 лиц старше 55 лет

Турция вступила в новую фазу кампании вакцинации против COVID-19, в ходе которой будут прививаться лица в возрасте 55 лет и старше.

Об очередном этапе массовой вакцинации объявил в Твиттер министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава ведомства призвал граждан указанной возрастной категории пройти вакцинацию.

"Мы продолжим нашу кампанию вакцинации в зависимости от ситуации с поставками", - добавил Коджа.

По официальным данным, с тех пор, как 14 января Турция начала кампанию вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, по всей стране было сделано более 20 млн прививок от этого заболевания.

На сегодняшний день более 12,2 млн человек введены первые дозы, а вторые - почти 7,8 млн.