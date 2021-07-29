Ученые заявили об ухудшении климатических показателей

Ученые из семи стран опубликовали в журнале BioScience статью, в которой они оценивают изменения глобального климата за последний год, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Ключевые показатели свидетельствуют о том, что ситуация близка к критической.

В 2019 году в этом же журнале BioScience была опубликована декларация о чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран. Сейчас, накануне выхода в свет Отчета об изменении климата Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), инициаторы документа - исследователи из США, Австралии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бангладеш и Германии - опубликовали его обновление.

По сравнению с 2019 годом ученые отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, включая разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, сильнейшие штормы и лесные пожары. По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, причем пять самых жарких лет за всю историю наблюдений были после 2015 года.

В апреле 2021 года содержание углекислого газа в земной атмосфере достигло 416 частей на миллион. Это самая высокой среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. Три ключевых парниковых газа - двуокись углерода, метан и закись азота - в 2020 году установили рекорды атмосферных концентраций, а в 2021 году еще раз обновили их.

"Появляется все больше свидетельств того, что мы приближаемся или уже прошли критические точки в таких важных элементах земной системы, как коралловые рифы, тропические леса Амазонки, ледяные щиты Западной Антарктики и Гренландии", - приводятся в пресс-релизе Университета штата Орегон слова ведущего автора статьи профессора экологии Уильяма Риппла (William Ripple).

Исследователи призывают срочно сместить приоритеты мировой энергетики в сторону радикального сокращения выбросов парниковых газов, особенно метана, создать стратегические климатические резервы для хранения углерода, ввести цену на пользование углеродом, а также проводить действенные мероприятия по защите биоразнообразия.

"Нам необходимо перестать рассматривать чрезвычайную ситуацию с климатом как отдельную проблему, - говорит Риппл. - Глобальное потепление - не единственный симптом напряженности системы Земли. Политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена ​​на устранение их основной причины - чрезмерной эксплуатации планеты человеком".

Авторы считают, что ежегодное ухудшение климатических показателей связано с тем, что человечество продолжает безжалостно эксплуатировать Землю "в обычном режиме". Пандемия COVID-19 и связанные с ней остановки производства имели небольшой положительный побочный эффект в виде некоторого облегчения климатического кризиса, но этот эффект был только временным. По мнению ученых, пандемия показала, что даже колоссального, но временного сокращения перевозок и потребления недостаточно для борьбы с изменением климата.

"Пока человечество продолжает оказывать давление на систему Земли, предпринимаемые меры будут только перераспределять давление", - отмечает еще один автор статьи Кристофер Вольф (Christopher Wolf), научный сотрудник Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон. - Но, остановив эксплуатацию естественной среды обитания, мы можем снизить риски передачи зоонозных заболеваний, защитить запасы углерода и сохранить биоразнообразие. И все это - одновременно".