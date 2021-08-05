Более 300 человек спасли от рабства в Бразилии за 13 лет

С 2008 года 333 рабочих было спасено от рабского труда на нелегальных рудниках в Бразилии. Об этом сообщает Mongabay, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно публикации, за 13 лет правоохранительные органы провели 31 рейд по спасению людей от рабства. Большинство нелегальных рудников, на которых люди добывали золото, удалось обнаружить в штате Пара. Там было спасено 12 человек.

Правоохранительные органы, участвовавшие в рейдах, обнаруживали, что рабочие оказывались в тяжелых условиях без надлежащих жилых помещений и туалетов, их поили загрязненной водой и кормили несвежей едой.

Согласно бразильскому законодательству такие условия представляют собой рабский труд.

В публикации утверждается, что зачастую людей ловили и отправляли на добычу золота из-за накопившихся долгов перед владельцами шахт.