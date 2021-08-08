Во Франции продолжаются протесты против вакцинации

Во Франции четвертую субботу подряд противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации вышли на акции протеста. Об этом сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Демонстрации заявлены в более чем 150 французских городах. В Париже объявлено сразу о четырех демонстрациях.

В связи с протестами в Париже мобилизованы примерно три тысячи полицейских и жандармов. Противники санпропусков считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан.