https://news.day.az/world/1368248.html Во Франции продолжаются протесты против вакцинации - ВИДЕО
Во Франции продолжаются протесты против вакцинации - ВИДЕО
Во Франции четвертую субботу подряд противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации вышли на акции протеста. Об этом сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Демонстрации заявлены в более чем 150 французских городах. В Париже объявлено сразу о четырех демонстрациях.
В связи с протестами в Париже мобилизованы примерно три тысячи полицейских и жандармов. Противники санпропусков считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан.
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