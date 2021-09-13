В России зарегистрировали 719 смертей из-за коронавируса за сутки
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 719 против 788 днем ранее, до 193 468. Прирост стал минимальным с 19 июля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 18 178, до 7 158 248.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.
Число вылечившихся возросло за сутки на 12 469, до 6 402 126.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,4% от общего числа заразившихся.
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