Джо Байден перепутал ООН и США во время выступления на Генассамблее

Президент США Джо Байден, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, перепутал ООН (United Nations) и Соединенные Штаты (United States), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США продолжат выступать в защиту демократических ценностей... свобода, равенство, возможности и вера в универсальность прав человека. Это заложено в нашей ДНК как нации, и что важно, отражено в ДНК этой организации - Соединенных Штатов", - сказал Байден.

Президент США, "видимо, забыл, где находится", во время своего выступления на общеполитических дебатах. Так прокомментировал телеведущий Fox News Шон Хэннити оговорку Байдена.

"Президент Байден, как обычно, выглядел уставшим и слабым, и в какой-то момент, видимо, забыл, где находится. Это унизительно", - сказал Шон Хэннити на своей передаче.