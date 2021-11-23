Эрдоган встретился с председателем Центробанка Турции

Сегодня в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР) Шахапом Кавчиоглу, сообщает Trend со ссылкой на Bloomberg, передает Day.Az.

Детали встречи не разглашаются.

Отметим, что сегодня турецкая лира подешевела на 11% по отношению к доллару, один доллар США стоил 13,46 лиры.