https://news.day.az/world/1407302.html Эрдоган встретился с председателем Центробанка Турции
Эрдоган встретился с председателем Центробанка Турции
Сегодня в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Центрального банка Турецкой Республики (ЦБТР) Шахапом Кавчиоглу, сообщает Trend со ссылкой на Bloomberg, передает Day.Az.
Детали встречи не разглашаются.
Отметим, что сегодня турецкая лира подешевела на 11% по отношению к доллару, один доллар США стоил 13,46 лиры.
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