Эрдоган заявил о росте давления на Турцию

Масштабы давления на Турцию расширились.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент отметил, что после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, позиция стран Запада в отношении Турции ужесточилась.

Против Анкары было применено скрытое эмбарго, активным инструментом которого являются финансовые рычаги, пояснил Эрдоган.

Президент заверил, что правительство Турции сделает все возможное для минимизации негативного влияния инфляции на население страны.

"Мы не допустим неоправданного завышения цен в стране. Манипуляции на валютном рынке и показатели инфляции не имеют ничего общего с реальной ситуацией в экономике. Эффект от усилий правительства Турции [в экономической сфере] проявится уже летом текущего года", - сказал он.

В качестве примера мер по социальной защите населения глава государства привлек внимание к ситуации в частных учебных заведениях. "Правительство ограничило рост тарифов в частных учебных заведениях 36 процентами", - отметил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что в июле правительство вновь проанализирует показатели инфляции и при необходимости пересмотрит уровень зарплат в стране.

"Турецкая модель развития зарекомендует себя в качестве одной из лучших в мире", - подчеркнул президент.