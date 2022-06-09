В Тбилиси пытаются спасти Куру
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Река Кура, также известная как Мтквари, разделяет столицу Грузии на две части, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Несмотря на то, что без нее Тбилиси представить невозможно, Куру с трудом можно назвать неотъемлемой частью жизни города с миллионным населением.

Вдоль реки нет пешеходных дорожек, вместо этого ее берега обрамляют оживленные магистрали.

Автомагистрали появились здесь еще в советские времена. Но теперь градостроители работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

В соответствии с новой транспортной политикой они предлагают открыть участки берегов рек с целью оживления культурной жизни города. Здесь хотят создать места для отдыха, отдавая предпочтение пешеходам.

Согласно мэрии Тбилиси, конкретных планов на эту тему пока нет. Одно из предложений от жителей города - развивать сеть речного транспорта.