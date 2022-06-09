В Тбилиси пытаются спасти Куру

Река Кура, также известная как Мтквари, разделяет столицу Грузии на две части, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Несмотря на то, что без нее Тбилиси представить невозможно, Куру с трудом можно назвать неотъемлемой частью жизни города с миллионным населением.

Вдоль реки нет пешеходных дорожек, вместо этого ее берега обрамляют оживленные магистрали.

Автомагистрали появились здесь еще в советские времена. Но теперь градостроители работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

В соответствии с новой транспортной политикой они предлагают открыть участки берегов рек с целью оживления культурной жизни города. Здесь хотят создать места для отдыха, отдавая предпочтение пешеходам.

Согласно мэрии Тбилиси, конкретных планов на эту тему пока нет. Одно из предложений от жителей города - развивать сеть речного транспорта.