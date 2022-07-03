Гендиректор Pfizer заявил о начале новой волны пандемии

Новая волна распространения ковида в мире уже началась, однако пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков.

Такое мнение выразил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью израильской газете The Jerusalem Post, опубликованном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, мог бы он советовать сейчас людям привиться пятой дозой вакцины от ковида, Бурла констатировал, что уже можно говорить о новой волне пандемии, но подчеркнул, что в каждой стране действуют свои рекомендации на предмет вакцинации. "Я всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, особенно в Израиле, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти [от ковида]", - отметил гендиректор Pfizer.