https://news.day.az/world/1487790.html Россия направила ноту Армении - ВИДЕО
Россия направила ноту Армении - ВИДЕО
Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, нота направлена из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке "Сурмалу".
"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения", - отмечается в заявлении.
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