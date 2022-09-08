В Париже продается скелет динозавра возрастом 150 млн лет

На аукцион в Париже выставили скелет динозавра возрастом 150 млн лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, камптозавр "Зефир" длиной более 3 метров и высотой около 130 см был обнаружен в Колорадо в 2019 году.

Его оценочная стоимость от 400 до 500 тысяч евро.

В прошлом году американский коллекционер купил "Большого Джона", крупнейшего из известных окаменелых трицератопсов, за рекордные 6,6 миллиона евро.