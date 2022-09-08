https://news.day.az/world/1493898.html В Париже продается скелет динозавра возрастом 150 млн лет - ВИДЕО
В Париже продается скелет динозавра возрастом 150 млн лет - ВИДЕО
На аукцион в Париже выставили скелет динозавра возрастом 150 млн лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, камптозавр "Зефир" длиной более 3 метров и высотой около 130 см был обнаружен в Колорадо в 2019 году.
Его оценочная стоимость от 400 до 500 тысяч евро.
В прошлом году американский коллекционер купил "Большого Джона", крупнейшего из известных окаменелых трицератопсов, за рекордные 6,6 миллиона евро.
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