США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело санкционные ограничения против шести высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ за "кампании подавления и цензуры" во время освещения общенациональных протестов в исламской республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в среду на сайте ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против шестерых высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации ИРИБ, которая транслировала сотни признаний иностранцев и иранцев, имеющих двойное гражданство, - говорится в документе. - ИРИБ и его дочерние компании действуют не как объективные средства массовой информации, а скорее как важнейший инструмент в кампании массового подавления и цензуры, проводимой иранским правительством против собственного народа. ИРИБ подготовил и недавно транслировал по телевидению интервью с людьми, которых заставили признаться в том, что их родственники не были убиты иранскими властями во время общенациональных протестов, а погибли по случайным, не связанным между собой причинам".

Отмечается, что вся собственность и активы внесенных в санкционный список лиц, расположенные в США, "должны быть заблокированы". Также запрещаются любые сделки со стороны лиц из США, которые связаны с какой-либо собственностью внесенных в список лиц.

В Иране почти два месяца не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. На фоне акций протеста в исламской республике США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов.