Маск разрешил опубликовать переписку сотрудников Twitter с Белым Домом

Илон Маск сегодня запустил новый виток политической борьбы в Соединённых Штатах. Он опубликовал доказательства цензуры, которой уже несколько лет пользуются демократы у власти.

Как передает Day.Az, эти разоблачения грозят партии серьёзными проблемами и потерями для Белого дома уже на следующих выборах.

Илон Маск решил показать всё, что скрыто во внутренних документах самой популярной соцсети США. Внутреннюю переписку сотрудников Twitter он передал журналистам и попросил провести расследование. Рассказать, что на самом деле творилось в компании с 2019 года и до момента покупки соцсети Маском.

И это грозит обернуться грандиозным скандалом, за которым будут серьёзные последствия для всего американского истеблишмента.