ЦБ Турции сохранил учетную ставку

Центральный банк Турции оставил без изменений ключевую ставку на уровне 8,5 процентов. Решение обнародовано в четверг по итогам заседания Совета по денежной политике финансового регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ЦБ назвали достаточными меры денежно-кредитной политики, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в стране.

Касательно воздействия февральских землетрясений на национальную экономику Турции, в регуляторе отметили, что влияние бедствия будет носить краткосрочный характер, а в среднесрочной перспективе не скажется на экономических параметрах страны.

В сообщении отмечается, что ЦБ Турции продолжит шаги по поддержке национальной экономики на фоне роста неопределенности на финансовых рынках.