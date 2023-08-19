В Европе начали повышать пенсионный возраст

Бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция - другой путь", профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас заявил, что Европа начинает процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мариас заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе и уточнил, что цунами изменений идет по всему региону. По его словам, меру ввести хотели ввести еще в разгар пандемии, с конца 2020 года. Политик рассказал, что 13 октября Совет ЕС представил решение номер 2020/1512 "О руководящих принципах политики занятости государств-членов", которое опубликовали 19 октября 2020 года в Официальном журнале ЕС.

"Это был "контрольный выстрел" по пенсионным правам трудящихся, так как это решение требует повышения пенсионного возраста", - подчеркнул политик.

По мнению Мариаса, реформы в области пенсионного законодательства должны опираться на сокращение гендерного пенсионного разрыва, продление трудовой жизни и на стратегии активного старения.