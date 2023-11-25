В Австрии потерпел крушение самолет

Четыре человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его падении в горах Австрии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство DPA.

По его информации, крушение произошло около полудня в федеральной земле Верхняя Австрия.

На данный момент полиция не предоставила информацию о личности погибших и возможной причине аварии.

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