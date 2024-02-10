Крупный пожар в Ереване

Пожар разгорелся на складе в Ереване, на месте работают 12 пожарно-спасательных расчетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ.

По данным спасательной службы, возгорание произошло в районе 09։40 на складе на Тбилисском шоссе.

По предварительным данным, горит 6000 кв.м. территории. На складе горят разные товары, в том числе продукты и строительные материалы.

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