https://news.day.az/world/1636198.html Крупный пожар в Ереване - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Ереване - ФОТО - ВИДЕО
Пожар разгорелся на складе в Ереване, на месте работают 12 пожарно-спасательных расчетов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ.
По данным спасательной службы, возгорание произошло в районе 09։40 на складе на Тбилисском шоссе.
По предварительным данным, горит 6000 кв.м. территории. На складе горят разные товары, в том числе продукты и строительные материалы.
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