COVID-19 возвращается в Грузию?

В Грузии возросло число случаев заражения COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Национальной группы технических консультантов страны по иммунизации Иване Чхаидзе.

По его словам, за последние три недели наблюдается рост числа инфицированных.

Глава Нацгруппы отмечает, что вирусные заболевания по большей части протекают в легкой форме.

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