Еще в одной стране выявили случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян разновидности 1b был выявлен в Таиланде. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Nation.

По данным департамента по контролю и профилактике заболеваний, речь идет о завозном случае. Вирусное заболевание было диагностировано у пациента, прибывшего в королевство из одной из стран Африки.

В период с января 2022 года по 11 августа 2024 года в Таиланде было зарегистрировано 827 случаев заражения оспой обезьян, все были связаны с разновидностью 2b, отмечает издание.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зафиксировали в 1970 году на территории ДРК.

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