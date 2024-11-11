Сотни армянских фур простаивают на КПП "Верхний Ларс"
Около 700 армянских грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения республики.
Всего в электронной очереди числится 2170 фур, 677 из которых принадлежат армянским перевозчикам, направляющимся в Грузию.
На данный момент движение через МАПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта, однако из-за ухудшения погодных условий на участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс наблюдаются заторы.
В среднем через "Верхний Ларс" ежедневно проезжают около 150 армянских фур.
Напомним, что Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, соединяющий Армению с Россией через территорию Грузии.
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