Сотни армянских фур простаивают на КПП "Верхний Ларс"

Около 700 армянских грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Центр организации дорожного движения республики.

Всего в электронной очереди числится 2170 фур, 677 из которых принадлежат армянским перевозчикам, направляющимся в Грузию.

На данный момент движение через МАПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта, однако из-за ухудшения погодных условий на участке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс наблюдаются заторы.

В среднем через "Верхний Ларс" ежедневно проезжают около 150 армянских фур.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, соединяющий Армению с Россией через территорию Грузии.

