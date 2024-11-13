В Болгарии не смогли избрать председателя парламента

Депутаты Народного собрания (однопалатный парламент) Болгарии 51-го созыва на первом рабочем заседании не смогли избрать председателя парламента. Голосование возобновится 15 ноября, трансляция велась на официальном сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На первом рабочем заседании, которое продолжалось два дня, депутаты так и не смогли избрать председателя парламента. В список кандидатов были включены представители пяти политических объединений. Несмотря на новые два раунда голосования, ни один из них не смог получить поддержку большинства депутатов 240-местного парламента.

В четвертом раунде решалась судьба претендентов от блоков партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) и партии "Продолжаем перемены" с коалицией "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ). Депутат от ГЕРБ - СДС Рая Назарян получила 68 голосов, 66 депутатов поддержали ее оппонента от ПП - ДБ Андрея Цекова.

По итогам дополнительных переговоров временный председатель парламента Силви Кирилов объявил, что первое заседание продолжится 15 ноября.