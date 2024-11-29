Китай запустит спутники следующего поколения Beidou

Китай планирует начать запуск спутников следующего поколения национальной навигационной системы Beidou в 2027 году. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2027 году Китай планирует запустить три тестовых спутника. Продолжить развертывание группировки нового поколения, согласно опубликованному китайской стороной "Плану развития спутниковой навигационной системы Beidou до 2035 года", предлагается в 2029-м. Завершить строительство группировки планируется в 2035 году.

Модернизированная Beidou будет использовать спутники на высотах от низкой околоземной до геостационарной орбит. Точность геопозиционирования в новой системе для гражданских пользователей будет варьироваться от метров до дециметров.