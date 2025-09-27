https://news.day.az/world/1783696.html Эпичное столкновение самокатов попало на видео Самокатчики притягивают друг друга - теперь это доказанный факт. В Алтайском крае РФ два любителя погонять на самокатах в неположенных местах эпично сплелись в жарком поцелуе столкнулись лбами при повороте в переулок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эпичное столкновение самокатов попало на видео
Самокатчики притягивают друг друга - теперь это доказанный факт.
В Алтайском крае РФ два любителя погонять на самокатах в неположенных местах эпично сплелись в жарком поцелуе столкнулись лбами при повороте в переулок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ДТП никто не пострадал, после падения парни пожали друг другу руки и разъехались по своим делам.
Представляем вашему вниманию данное видео:
