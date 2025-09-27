Эпичное столкновение самокатов попало на видео

Самокатчики притягивают друг друга - теперь это доказанный факт.

В Алтайском крае РФ два любителя погонять на самокатах в неположенных местах эпично сплелись в жарком поцелуе столкнулись лбами при повороте в переулок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ДТП никто не пострадал, после падения парни пожали друг другу руки и разъехались по своим делам.

Представляем вашему вниманию данное видео: