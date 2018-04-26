«Извергающий» радугу водопад попал на камеры - ВИДЕО

Редкой красоты явление наблюдали посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии, где знаменитый водопад в какой-то момент заиграл всеми цветами радуги, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Причиной такого явления стало солнце, лучи которого во время рассвета "отскочили" от потока воды и преобразили его. Кроме того, свечению водопада поспособствовал также и сильнейший ветер, превратив водопад в каскадную радугу.

Красивейшее явление удалось заснять фотографу Грегу Харлоу, который оказался в национальном парке в момент радужного свечения Йосемитского водопада. Он был одним из десяти очевидцев красивейшего явления.

"Я был в Йосемитском национальном парке вместе с моим приятелем Джулианом. Мы принесли туда нашу кофемашину и решили отдохнуть там час или около того, когда совершенно неожиданно увидели, что в Йосемитском водопаде начинают появляться цвета", - рассказал Харлоу.

По его словам, сначала поток водопада был красного цвета, затем он заиграл всем спектром радуги.

"То место было практически пустым, поскольку в то утро было очень ветрено", - вспоминает Харлоу.

Он отметил, что такое явление, в первую очередь, было обусловлено чрезвычайно сильным ветром, который не так часто бывает в Йосемитском парке. Благодаря ему водопад по всей высоте окрасился радужными цветами.

Йосемитский водопад занимает 20-е место по высоте среди самых высоких водопадов мира, сообщает издание The Mirror.

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