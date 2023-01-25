Электромобиль Polestar 2 сменил тип привода

Марка Polestar, которая выпускает машины в Китае в сотрудничестве с Volvo, обновила свою первую полностью электрическую модель - седан Polestar 2. Главной новостью стало то, что отныне базовым будет не передний, а задний привод. Ранее подобные изменения случились с электрическими кроссоверами Volvo XC40 и C40, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Прежде базовой сбыла переднеприводная модель мощностью 231 л.с. Теперь самая доступная заднеприводная версия выдает 272 л.с., а в формированном варианте - 300 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч удалось сократить на 1,2 секунды до 6,2 секунд.

Полноприводная версия также стала мощнее - благодаря новому заднему мотору. Она выдает 422 л.с. против прежних 408 л.с., а в новом форсированном варианте - 476 л.с. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч до 4,2 секунды.

Автомобиль получил новые батареи. Младшая версия оснащается блоком из аккумулятором LG Chem суммарной емкостью 69 киловатт-часов, старшие аккумуляторы получили новую батарею из элементов питания марки CATL на 82 киловатт-часа.

Благодаря этому, а также обновленной электронике, распределяющей энергию на моторы, у Polestar 2 заметно увеличился запас хода. Базовая модификация с одним мотором теперь проезжает на одном заряде до 518 км, что на 40 км больше, чем прежде. Заднеприводный автомобиль со старшей батареей увеличил запас хода на 84 км, до 635 км.

Наконец, топовая полноприводная версия теперь может проезжать до 592 км, на 105 км больше, чем прежде. Данные по запасу хода подсчитаны по методике WLTP.

Увеличилась и максимальная мощность принимаемого зарядного тока. Так, машины со старшей батареей будет можно заряжать от терминалов мощностью до 205 киловатт, младшая батарея может заряжаться током до 135 киловатт.