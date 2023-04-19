Changan показал два концепта премиальных моделей

Китайская корпорация Changan показала на Шанхайском автосалоне два концепта, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. Они предопределят будущий дизайн автомобилей бренда.

Купе-кроссовер Changan CD701 был представлен еще в 2022 году, однако живой дебют модели состоялся только на Шанхайском автосалоне. Автомобиль имеет достаточно низкий по меркам кроссоверов силуэт. Габариты новинки не приводятся.

Салон CD701 сделан в минималистичном ключе. Передняя панель практически лишена какого-либо декора, а по центру располагается единственный экран мультимедийной системы.





