https://news.day.az/autonews/1556991.html Changan показал два концепта премиальных моделей - ФОТО
Changan показал два концепта премиальных моделей - ФОТО
Китайская корпорация Changan показала на Шанхайском автосалоне два концепта, сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.com. Они предопределят будущий дизайн автомобилей бренда.
Купе-кроссовер Changan CD701 был представлен еще в 2022 году, однако живой дебют модели состоялся только на Шанхайском автосалоне. Автомобиль имеет достаточно низкий по меркам кроссоверов силуэт. Габариты новинки не приводятся.
Салон CD701 сделан в минималистичном ключе. Передняя панель практически лишена какого-либо декора, а по центру располагается единственный экран мультимедийной системы.
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