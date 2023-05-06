Фотошпионы засекли самую уродливую из новых моделей Haval

Дизайн экстерьера нового китайского внедорожника Haval H5 в реальности оказался еще более сомнителен, нежели представленный на его фирменных изображениях, опубликованных ранее Минпромом Поднебесной. Портал Автовзгляд нашел первые "уличные" фото новинки, передает Day.Az.

Новый SUV Haval H5 со своими внушительными габаритами 5190х1905х1835 мм и колесной базой в 3140 мм попался недавно в объектив безвестного китайского фотошпиона. Автомобиль оказался похож на непропорционально растянутую помесь Haval Dargo с Haval Cool Dog. Возможно, что нарочито "раздутые" колесные арки модели не выглядели бы настолько нелепо, имей машина не столь впечатляющие габариты: ведь она крупнее нынешнего флагмана линейки Haval H9! Впрочем, с внешностью модели все было более-менее понятно и раньше: новые фото, опубликованные изданием newmediamax.com.tw, лишь окончательно расставили "точки над ё".

Гораздо любопытнее изображения салона новинки. Они свидетельствуют, что интерьер нового Haval H5 сильно напоминает пикап Great Wall King Kong Cannon. У обеих моделей в дизайне салона аналогичным образом выполнены приборная панель и монитор "мультимедийки" над центральной консолью. А рычаг КП явно взят от Tank 300. К оригинальной особенности H5 можно, пожалуй, отнести лишь совершенно новое трехспицевое многофункциональное рулевое колесо.

Известно также, что под капотом Haval H5 будут устанавливаться 2-литровые моторы двух типов: бензиновый 224-сильный и дизель производительностью 166 л. с. Напомним, что эти же движки (бензиновый - в дефорсированном исполнении) уже известны потребителю по все тому же Great Wall King Kong. Иными словами, можно с большой долей уверенности предположить, что и 6-ступенчатый "автомат" также перекочует в трансмиссию Haval H5 с этого пикапа.