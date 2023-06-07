Honda представила компактный кроссовер Elevate

Компания Honda представила в Индии новый компактный кроссовер Elevate, сообщает пресс-служба компании. Продажи автомобиля начнутся до конца 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Габариты Honda Elevate: 4312 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1650 мм в высоту. Колесная база - 2650 мм.



Салон Honda Elevate получил двухцветную переднюю панель, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, семидюймовую приборную панель и трехспицевый мультируль.

В оснащение кроссовера войдет шесть подушек безопасности, система контроля устойчивости, система автоматического торможения перед препятствием и адаптивный круиз-контроль.

Honda Elevate базируется на платформе Honda Global Small Car, которую он делит с компактом Honda Fit/Jazz. Кроссовер оснащается безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 121 л.с. и 145 Нм крутящего момента. В связке с ним может работать шестиступенчатая "механика" или вариатор.