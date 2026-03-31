Появились первые фотографии нового кроссовера Skoda Peaq

Skoda опубликовала первые фотографии своего нового кроссовера Peaq.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, изображения появились на пресс-сайте чешской компании.

Кузов машины оклеен пленкой, но уже сейчас можно понять, что машина сохранит фирменную узнаваемость бренда.

Длина автомобиля составляет 4874 мм, что на 116 мм больше, чем у модели Skoda Kodiaq, колесная база - 2965 мм. Предусмотрены две компоновки - пятиместная с багажником на 1010 л и семиместная с 299 л. Также в Skoda Peaq есть отсек на 37 л. для зарядных кабелей.

Базовая версия получит электромотор мощностью 204 л.с. и батарею, обеспечивающую запас хода 460 км. Разгон до 100 км/ч составит 8,6 с. Более дорогие модификации получат 286-сильный двигатель и аккумулятор на 91 кВт⋅ч, что позволит проехать более 600 км без подзарядки. Топовый Peaq можно будет заказать с двумя электромоторами суммарной мощностью 299 л.с. и полным приводом.

В оснащение будут входить современные цифровая приборная панель, расширенные возможности для подключения гаджетов и, конечно, фирменные интеллектуальные решения Simply Clever от Skoda.

Мировая премьера Skoda Peaq намечена на лето 2026 года, а производство наладят в Чехии. Продажи стартуют до конца года.