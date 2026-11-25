Компания Geely начала прием предзаказов на новый кроссовер Galaxy M8. Новинка предложена в трех комплектациях по цене от 200 до 236 тысяч юаней. Автомобиль оснащен подключаемой гибридной системой на базе 1,5-литрового турбомотора, а его общий запас хода составляет 1560 км.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Galaxy M8 оснащен подключаемой гибридной системой из 1,5-литрового турбомотора мощностью 163 л.с. и одного или двух электромоторов. Предлагаются версии с задним и полным приводом: у заднеприводной суммарная мощность составляет 408 л.с. (910 Н·м), у полноприводной - 870 л.с. (1165 Н·м).

Все версии комплектуются батареей емкостью 53,42 кВт·ч; запас хода на чистой электротяге по CLTC составляет 360 и 330 км, совокупный - 1560 и 1375 км соответственно. Кроме того, все автомобили получили новое поколение технологии быстрой зарядки Geely Smart Charge с поддержкой сверхбыстрой зарядки 6C.

Габариты Geely Galaxy M8 полностью совпадают с размерами флагманской модели Galaxy M9. По большому счету, автомобиль является ее пятиместной версией, где вместо третьего ряда сидений всё пространство отдано пассажирам второго ряда и багажнику.

Длина - 5205 мм, ширина - 1999 мм, высота - 1800 мм, колесная база - 3030 мм. Благодаря отсутствию третьего ряда, пространство для ног пассажиров второго ряда является одним из ключевых преимуществ модели. Так, в распоряжении задних седоков есть 1,12 метра.