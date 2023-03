Azərbaycanın builki "Avroviziya" mahnısı təqdim olunub.

Day.Az xəbər verir ki, TuralTuranX duetinin ifa etdiyi "Tell me more" mahnısı "Avroviziya"nın rəsmi "Youtube" səhifəsində yayımlanıb.

Qeyd edək ki, müsabiqə 9-13 may tarixlərində Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində keçiriləcək.