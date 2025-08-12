Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xİdmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Məlumata əsasən, 3,1 maqnitudalı yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 11:16-da qeydə alınıb.

Zəlzələnin ocağı 74 kilometr dərinlikdə yerləşib. 