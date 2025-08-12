https://news.day.az/azerinews/1773661.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xİdmət Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 11:16-da qeydə alınıb. Xəbər yenilənəcək
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xİdmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Məlumata əsasən, 3,1 maqnitudalı yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 11:16-da qeydə alınıb.
Zəlzələnin ocağı 74 kilometr dərinlikdə yerləşib.
