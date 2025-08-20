Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncədə bazalt məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

Avqustun 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində "Azerbazalt" MMC-nin bazalt məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

Xəbər yenilənəcək