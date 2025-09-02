Səhərlər ac qalmaq sümükləri əridir
Səhər yeməyindən imtina sağlamlıq üçün həddindən artıq zərərlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Yaponiyanın Nara Tibb Universitetinin alimləri 927 min nəfər arasında apardıqları araşdırmada müəyyən ediblər ki, səhər yeməyini ötürmək və ya gec nahar etmək sümükləri kövrəldir.
Nəticələr "Journal of the Endocrine Society" jurnalında dərc olunub.
Osteoporoz sümüklərin kövrəkləşməsi ilə müşayiət olunan xroniki xəstəlikdir. Ənənəvi olaraq bu xəstəliyin əsas risk amilləri az fiziki fəallıq, siqaret çəkmə və alkoqollu içkilərdən sui-istifadə hesab edilirdi. Lakin yeni araşdırma göstərib ki, qida rejiminin pozulması da sümük toxumasının zəifləməsi ilə bağlıdır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, səhər yeməyini buraxan və gec yemək yeyənlərdə çox vaxt digər zərərli vərdişlər də müşahidə olunur - az hərəkətlilik, siqaret çəkmə və yuxu çatışmazlığı. Bu faktorlar birlikdə bud, ön qol, onurğa və çiyin sınıqlarının ehtimalını artırır.
Alimlər vurğulayıblar ki, osteoporozun qarşısını almaq üçün yalnız kalsium və digər faydalı maddələrlə zəngin qidaları qəbul etmək kifayət deyil, eyni zamanda sağlam gündəlik rejimə və düzgün qidalanma vərdişlərinə əməl etmək vacibdir. Bu yanaşma sümüklərin möhkəmliyini qorumağa və yaşla bağlı sınıq riskini azaltmağa kömək edə bilər.
İyulun əvvəlində aparılan başqa bir araşdırmada isə məlum olub ki, səhər yeməyindən imtina edən gənclərdə depressiya əlamətləri daha çox müşahidə olunur və diqqəti toplama qabiliyyəti zəifləyir.
