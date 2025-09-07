İnfarktın yeni səbəbi tapıldı
Ən çox görülən ürək-damar xəstəliklərindən biri olan miokard infarktı yoluxucu mənşəli ola bilər. Bu tibbdə yeni araşdırma və açıqlamadır.
Day.Az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Finlandiya və Böyük Britaniyadan olan tədqiqatçılar bu gözlənilməz nəticəyə gəliblər.
İndiyə qədər aterosklerozun inkişafı və sonrakı infarktın yalnız damarlarda iltihaba səbəb olan oksidləşmiş aşağı sıxlıqlı xolesterolun yığılması ilə əlaqəli olduğuna inanılırdı. Bununla belə, yeni məlumatlar gizli bakterial infeksiyanın rol oynaya biləcəyini göstərir.
Alimlər aşkar ediblər ki, aterosklerotik lövhələrin içərisində xüsusi biofilm əmələ gəlir, jele kimi quruluşda "yuxuda olan" bakteriyalar onilliklər ərzində "yatıb" qala bilər. Bu vəziyyətdə onlar immunitet sistemi üçün görünməz və antibiotiklər üçün əlçatmazdırlar.
Xarici bir təsir olduqda, məsələn, ağır viral infeksiya bakteriyaları aktivləşdirə bilər. İltihab başlayır, lövhənin lifli membranı məhv edilir, qan laxtası əmələ gəlir, bu da infarkta səbəb olur:
"Biz ilk dəfə olaraq aterosklerotik lövhələrin içərisində bir neçə ağız bakteriyası DNT-nin olduğunu göstərdik. Üstəlik, inkişaf etdirdiyimiz antikorlar arterial toxumalarda biofilm strukturlarını üzə çıxardı. Məhz biofilmdən çıxan bakteriyalar trombun qırılmasına səbəb olan iltihab prosesini aktivləşdirir".
Əldə edilən məlumatlar infarktların diaqnostikası və müalicəsi üçün yeni perspektivlər açır, həmçinin ürək-damar xəstəliklərinə qarşı peyvəndlərin hazırlanması üçün əsas yaradır.
