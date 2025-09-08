15 sentyabrda dərslər təxirə salınacaq?

2025-2026-cı tədris ilinin başlama tarixinin (15 sentyabr) dəyişdirilməsinə dair yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-ın sorğusuna cavab olaraq Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, aidiyyəti məsələ ilə bağlı yalnız rəsmi mənbələrə istinad edilməsi xahiş olunur.