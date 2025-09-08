https://news.day.az/azerinews/1778943.html 15 sentyabrda dərslər təxirə salınacaq? - RƏSMİ CAVAB 2025-2026-cı tədris ilinin başlama tarixinin (15 sentyabr) dəyişdirilməsinə dair yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-ın sorğusuna cavab olaraq Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aidiyyəti məsələ ilə bağlı yalnız rəsmi mənbələrə istinad edilməsi xahiş olunur.
