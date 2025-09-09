https://news.day.az/azerinews/1779246.html Daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsip və istiqamətləri müəyyənləşdirilir Daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsipləri müəyyənləşdiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsip və istiqamətləri müəyyənləşdirilir
Daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsipləri müəyyənləşdiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, daxili qoşunların fəaliyyətinin əsas prinsipləri aşağıdakılar olacaq:
- qanunun aliliyi, humanizm, qanun qarşısında bərabərlik, insan və onun konstitusion hüquq və azadlıqlarına hörmət;
- vahid və mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik;
- daxili qoşunların hərbi quruculuq tədbirlərinə və fəaliyyətinə nəzarət;
- beynəlxalq hərbi quruculuq təcrübəsindən səmərəli istifadə;
- döyüşə və səfərbərliyə daimi hazırlıq;
- döyüş potensialının müasir hərbi elmin və texnikanın ən yeni nailiyyətləri səviyyəsində saxlanılması, texniki bazanın daima yenilənməsi;
- dövlət sirrinin qorunması;
- hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi;
- şəxsi heyətdə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı, hərbi anda sədaqət hissin, öz Vətəninin tarixi və ənənələrinə dərin məhəbbət, Vətənin müdafiəsi naminə yüksək şəxsi məsuliyyətin formalaşdırılması;
- daxili qoşunlarda siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və dini qurumların yaradılması və fəaliyyətinin qadağan edilməsi;
- gənclərdə hərbi xidmətə marağın yüksəldilməsi.
Bununla yanaşı, daxili qoşunların fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılar olacaq:
- konstitusiya quruluşu, suverenlik, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak etmək;
- terrorçuluğa və dini ekstremizmə qarşı mübarizədə iştirak etmək;
- fövqəladə və ya hərbi vəziyyət rejiminin təmin edilməsi, fövqəladə vəziyyət, habelə sosial xarakterli fövqəladə mühit rejiminin tətbiqinə səbəb olmuş halların nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etmək;
- Azərbaycan Respublikası ərazisinin müdafiəsində iştirak etmək;
- Yuxarıda nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən mühafizə olunan obyektlərin mühafizəsində iştirak etmək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре