https://news.day.az/azerinews/1779289.html Bu şəhərin Baş planı təsdiq edilib Liman şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.
