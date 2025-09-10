Bu şəhərin Baş planı təsdiqləndi

Qubadlı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.