https://news.day.az/azerinews/1779500.html Bu şəhərin Baş planı təsdiqləndi Qubadlı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.
