Bağçalar üzrə bu il 40 % əhatəliyə çatılıb

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

O bildirib ki, növbəti ildə 50% uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi planlaşdırılır.

"Təhsilin əsas hissəsini məktəbəqədər təhsil təşkil edir. Biz bunun faydasını hiss edirik"- deyə nazir əlavə edib.