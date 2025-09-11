https://news.day.az/azerinews/1779680.html Bağçalar üzrə bu il 40 % əhatəliyə çatılıb - Emin Əmrullayev Bağçalar üzrə bu il 40 % əhatəliyə çatılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, növbəti ildə 50% uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi planlaşdırılır. "Təhsilin əsas hissəsini məktəbəqədər təhsil təşkil edir.
