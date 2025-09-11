https://news.day.az/azerinews/1779685.html İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 bağçanın açılması planlaşdırılır - Emin Əmrullayev İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 bağçanın açılması planlaşdırılır. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, hazırda orada 7 bağça fəaliyyət göstərir. "Bu müəssisələrdə 243 uşaq məktəbəqədər təhsilə cəlb olunub.
