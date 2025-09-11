İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 bağçanın açılması planlaşdırılır

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 6 bağçanın açılması planlaşdırılır.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

O bildirib ki, hazırda orada 7 bağça fəaliyyət göstərir.

"Bu müəssisələrdə 243 uşaq məktəbəqədər təhsilə cəlb olunub. Bu müəssisələrdə 82 nəfər heyət üzvü çalışır", - deyə nazir qeyd edib.