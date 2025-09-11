Bu məktəblərdə tədris sentyabrın 15-də başlamayacaq

Bəzi məktəblərdə Formula 1-ə görə ənənəvi tədris gecikəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

Bu məktəblərə 132,134,6 nömrəli məktəblər daxildir.

"Biz bununla bağlı siyahı təqdim edəcəyik. Ərazi olaraq Formula 1 ərazisinə yaxın olan məktəblərdə ənənəvi tədris gec başlayacaq. Bu müddət ərzində tədris distant şəkildə davam edəcək"- deyə o əlavə edib