https://news.day.az/azerinews/1779707.html Bu məktəblərdə tədris sentyabrın 15-də başlamayacaq - NAZİRDƏN AÇIQLAMA Bəzi məktəblərdə Formula 1-ə görə ənənəvi tədris gecikəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Bu məktəblərə 132,134,6 nömrəli məktəblər daxildir. "Biz bununla bağlı siyahı təqdim edəcəyik.
