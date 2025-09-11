https://news.day.az/azerinews/1779854.html Şərur Regional Tibb Mərkəzinə direktor təyin edildi "Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin direktoru vəzifəsinə təyinat olub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Samiq Sadıxov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, bu vəzifəyə İsmayılov İlham Müzəffər oğlu təyin edilib. Qeyd edək ki, İlham İsmayılov peşəcə həkim-uroloqdur.
