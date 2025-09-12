https://news.day.az/azerinews/1779930.html Bu rayonda 9 milyon manatlıq yaşayış binalarının tikintisinə başlanılır Ağdamda yaşayış binalarının tikintisi ilə bağlı növbəti mərhəldə işlərə start verilir Day.Az xəbər verir ki, tikinti işləri şəhərin 5-ci yaşayış massivi, məhəllə O-136 üzrə aparılacaq. Belə ki, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
Bu rayonda 9 milyon manatlıq yaşayış binalarının tikintisinə başlanılır
Ağdamda yaşayış binalarının tikintisi ilə bağlı növbəti mərhəldə işlərə start verilir
Day.Az xəbər verir ki, tikinti işləri şəhərin 5-ci yaşayış massivi, məhəllə O-136 üzrə aparılacaq.
Belə ki, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti artıq bununla bağlı müvafiq işləri yekunlaşdırıb.
Dövlət xidməti sözügedən işlərin icrasını "SNT" inşaat şirkətinə həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, şirkətə 9 milyon manat ödənilib.
İşlərin həvalə olunduğu "SNT" inşaat şirkəti 2009-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 1 469,78 manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Aslanov Süleyman Şəmsəddin oğludur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре