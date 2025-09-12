Laçına da qar yağır

Ötən gündən bəri havaların kəskin soyuması ilə Laçına da mövsümün ilk qarı yağıb.

Day.Az xəbər verir ki, Laçınla yanaşı Kəlbəcər və Şahdağda da ilk qar müşahidə olunub. 

"AzTV"nin sosial şəbəkə hesabında yayılan görüntülərdə gecə saatlarında qarın intensiv şəkildə yağdığı əks olunub. Təbiət mənzərəsi izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: