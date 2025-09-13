Yuxu həbləri yaddaşa ciddi ziyan vurur - Elmi tədqiqat
Yeni araşdırmalar bəzi yuxu dərmanlarının uzunmüddətli istifadəsinin yaddaşa zərər verə biləcəyini ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Sleep" jurnalında dərc olunan tədqiqatda, xüsusilə yaşlı insanlara təyin edilən benzodiazepinlərin və onların analoqlarının beyin fəaliyyətini ləngitdiyi, yuxunu asanlaşdırsa da, yüksək dozada orqanizmin təbii yuxu balansını pozduğu vurğulanır.
Daily Mail isə yazır ki, bu dərmanların istifadəsi yaddaş itkisi, koqnitiv pozğunluqlar, ertəsi gün yorğunluq və başgicəllənmə ilə əlaqələndirilir.
Alimlər hesab edirlər ki, yuxusuzluq çox vaxt həyat tərzində sadə dəyişikliklərlə - eyni vaxtda yatmaq, sakit və qaranlıq mühit yaratmaq, gündəlik idmanla aradan qaldırıla bilər. Nəticə əldə olunmadıqda isə bilişsel davranışçı terapiya tövsiyə olunur.
